Brauchtum in Düsseldorf Der neue Schützenchef hat große Pläne für den Verein

Die Wahl des neuen Schützenchefs liegt zwar schon knapp einen Monat zurück. So richtig offiziell wurde es allerdings erst am vergangenen Wochenende, als Andreas-Paul Stieber die Chefkette von Oberbürgermeister Stephan Keller überreicht bekam. „Das war eine große Ehre. Ich war an diesem Tag einer der glücklichsten Menschen“, sagt der neue Schützenchef.