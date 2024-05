Italienisches Leben in Düsseldorf-Gerresheim Der Mythos Little Italy

Am Ende der Heyestraße angekommen, gibt es noch so ein Restaurant, das in Gerresheim jeder kennt, vor allem natürlich wegen des Chefs: Enrico de Angelis führt seit fast 25 Jahren das Saltimbocca am Kölner Tor. 84 Jahre jung ist er inzwischen, doch noch immer lässt er es sich nicht nehmen, in seinem Lokal als Entertainer aufzutreten und zu Mambo No. 5 den Grappa zu flambieren. „Papa Enrico“, wie er in Gerresheim oft nur gerufen wird, weil er schon viele Hilfsaktionen für unterprivilegierte Minderjährige initiiert hat, begann als Liftboy in seinem Geburtsort Tolentino, absolvierte die Hotelfachschule, wurde zum Weltenbummler und kam 1965 nach Düsseldorf, wo er sich in der Altstadt das Startkapital für sein erstes eigenes Restaurant verdiente.