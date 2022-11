Trauer um Düsseldorfer Modezar : Albert Eickhoff ist gestorben

Düsseldorfer Schon lange hatte sich der Düsseldorfer Modeunternehmer Albert Eickhoff aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist der Mann, der einer der ganz großen Namen in der Modebranche war, gestorben.

Am 28. November hätte Albert Eickhoff Geburtstag gehabt. Das Schicksal kam ihm zuvor. Im Alter von 86 Jahren ist der Modezar gestorben, wie seine Familie in einem kurzen Telefonat bestätigte. Diese hatte sich am Donnerstagmittag im Haus des Ehepaares Albert und Brigitte Eickhoff in Meerbusch versammelt, um in Ruhe Abschied zu nehmen.