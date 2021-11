Vorweihnachtszeit in Düsseldorf : Winterlicher Lichterzauber auf der Königsallee

Der Lichterdom auf der Kö-Brücke an der Benrather Straße wurde am Donnerstagabend in Betrieb genommen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Lichterdom auf der Königsallee leuchtet seit Donnerstagabend wieder. Neben der Eisbahn sorgt in diesem Jahr erstmals auch die Glühwein-Pyramide auf der Straße für Lichteffekte. Streit um die Stände soll es jetzt nicht geben.

Die Königsallee hatte immer eine schöne Winterbeleuchtung, aber in den vergangenen fünf Jahren ist die berühmteste Straße der Stadt zu einem Ort des Lichterzaubers geworden. Herzstück dieser Inszenierung ist der Lichterdom, der 2016 seine Premiere hatte. Am Donnerstagabend wurde er von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) eingeschaltet, dazu gab’s von der Interessengemeinschaft der Kö-Anlieger Glühwein und Spekulatius. Dem Lichterdom folgte 2017 Oscar Bruch, der damals erstmals seine 1700 Quadratmeter große Eisbahn auf dem Corneliusplatz aufbaute. Dieses Jahr gibt es die nächste Premiere: Auf der Brücke an der Bastionstraße wird die beliebte Glühweinpyramide aufgebaut, so dass an drei Stellen der mittleren Kö-Achse Lichteffekte entstehen. Neue Instagram-Motive mit Reflexionen im Wasser des Kö-Grabens sind programmiert.

Die Kö-Premiere der Glühweinpyramide hat mit Corona zu tun. Sie stand in den letzten Jahren an der Flinger Straße, aber Düsseldorf Tourismus (DT) als Organisator des Weihachtsmarktes will wegen der Pandemie eine Entzerrung von Angeboten und Publikum sicherstellen, damit es nicht großes Geknubbel gibt. Die Entscheidung für den Umzug hat also handfeste Gründe, die dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung geschuldet sind, aber sie dürften fürs Stadtbild und Stadterleben wohl kein Nachteil sein.

Info Weihnachtsmarkt startet nächste Woche Markt Der Weihnachtsmarkt ist vom 18. November bis 30. Dezember geöffnet, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr. Totensonntag (21. November) und am 1. Weihnachtstag ist geschlossen. Kö-Buden Die Hütten auf der Kö standen zuvor am Heine-Platz und an der Flinger Straße.

NKostenpflichtiger Inhalt eu sind auch die 15 Hütten des Weihnachtsmarktes, die zwischen den Brücken Bastionstraße und Benrather Straße aufgebaut sind. Hier hatte die IG Kö Bedenken, die Schausteller-Buden in der Corona-Zeit sorgten nicht nur für eitel Freude. Die Dünste einer Fischbraterei wurden von der Klimaanlage eines Luxusgeschäfts angezogen, im Laden roch’s über Tage nicht gerade fein. Nach Protesten zog der Fischbrater um. „Was auf die Kö kommt, muss auch zu ihr passen“, stellte Hans Meijers, Geschäftsführer der IG Kö, kürzlich fest.

Die DT hat den Rat beherzigt und dem Kö-Lichter-Markt eine feine Mischung beschert. Da findet sich Kunsthandwerkliches (Handpuppen, Deko aus Silber und Holz, Düsseldorf-Bilder und Souvenirs), aber auch allerlei Gastronomisches, darunter Glühwein, gebrannte Mandeln, internationale Süßwaren und eine Schaubrennerei. Bei DüKöR gibt es Düsseldorfer Altbierlikör, hergestellt aus fünf von sechs möglichen Düsseldorfer Altbieren. „Aber Bratwurst muss auch sein, die gehört dazu“, sagt DT-Geschäftsführer Ole Friedrich. Der Kö angemessen bruzzelt Oliver Wilmering, Chef der Düsseldorfer Schausteller, höchstselbst am Boulevard.

Die Hütten für den Kö-Lichter-Markt sind bereits zwischen den Brücken Bastionstraße und Benrather Straße aufgebaut. Foto: Uwe-Jens Ruhnau