Unverpackt-Laden Der Letzte seiner Art muss schließen

Vor einigen Jahren gab es einen großen Hype um Unverpackt-Läden. Die Idee klang vielversprechend: Jede und jeder kann dort in mitgebrachten Gläsern und Dosen nur so viel Lebensmittel abfüllen, wie wirklich gebraucht werden. Der Grundgedanke, damit einerseits viel Verpackungsabfall zu sparen und andererseits auch weniger Essen wegwerfen zu müssen, das wegen zu großer Verpackungseinheiten schlecht wird, hat viele Menschen fasziniert. Düsseldorf hatte ganze drei Unverpackt-Läden: Die „Flinse“ in Flingern (März 2018 bis April 2022), „Pure Note“ in Bilk (seit September 2018) und „Unverpackt Düsseldorf“ in Düsseltal (Ende 2018 bis Dezember 2022).