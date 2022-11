Eltern ziehen weiter vor Gericht : Langer Kampf für „demokratische Schule“

Düsseldorf Der Eltern-Verein geht nun auch gegen die Ablehnung des Verwaltungsgerichts vor und ruft das Oberverwaltungsgericht Münster an, um die Schulgenehmigung voranzutreiben. Und man schaut sich Schulgebäude außerhalb der Stadt an.

Der Verein „Demokratische Schule Düsseldorf“ geht gegen den herben Rückschlag vor, den es vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf erlitten hat. Nachdem die Bezirksregierung Düsseldorf die Genehmigung der sogenannten Ersatzschule eigener Art mit besonderer pädagogischer Prägung abgelehnt hatte, hatte die ehrenamtliche Initiative Klage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf dagegen eingereicht. „Die Richterin folgte jedoch in allen Punkten der Bezirksregierung Düsseldorf“, sagt Elisabeth Wicke, die sich in dem Verein engagiert und als Sport- und Biologielehrerin über jahrzehntelange Erfahrungen im Regelschulsystem verfügt. Vor wenigen Tagen hat die Rechtsanwältin des Vereins eine Eingabe am Oberverwaltungsgericht Münster gemacht. Der Verein hofft nun, dass die Behörde sie zulassen wird und die Schulgenehmigung weiter vorangetrieben werden kann.

Es ist ein langer, zäher, ja scheinbar hoffnungsloser Kampf, den das Team aus Müttern und Vätern, darunter Pädagogen wie Elisabeth Wicke oder Monika Brosch (langjährige Lehrerin und Konrektorin an der Realschule Golzheim), seit 2005 in Düsseldorf führt. Das Team will eine Schule betreiben, die sich am Modell der 1968 in Massachusetts, USA, gegründeten Sudbury Valley School orientiert. In der „demokratischen Schule Düsseldorf“ soll es keinen Stundenplan geben, keine Klassen und festen Klassenräume, keine vorgeschriebenen Lerninhalte oder Noten, keinen Frontalunterricht. Kern des Konzept ist das selbstbestimmte, interessengeleitete, altersgemischte Lernen. Ein Schulmodell, das es in vergleichbarer Form inzwischen vielerorts auf der Welt und sogar in Deutschland gibt. Die Bezirksregierung Düsseldorf lehnte den Genehmigungsantrag unter anderem ab, weil es Zweifel daran gebe, dass der Vermittlungsauftrag einer Schule hinreichend ausgefüllt werde.