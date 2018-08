Düsseldorf: Der Landtag wächst - Parkhaus am Bürgerpark verschwindet

Düsseldorf Der geplante Erweiterungsbau neben dem Rheinturm in Düsseldorf soll 400 neue Büros fassen. Im Zuge des Projektes soll das hässliche Parkhaus im Bürgerpark fallen und die Rheinuferpromenade verlängert werden. Ein Überblick.

Die Vorgeschichte Der Rheinturm gehört der städtischen Tochtergesellschaft Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR). Sie unterhält neben dem Wahrzeichen zwei Parkplätze. 2016 stellte Oberbürgermeister Thomas Geisel auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes Pläne von Architekt Christoph Ingenhoven vor, die auf einem der beiden Parkplätze zwei Wohnhochhäuser vorsahen. Während weitere Teams von Investoren/Architekten Angebote im Rahmen eines Wettbewerbes erstellten, probte der Landtag den Aufstand. Die damalige Parlamentspräsidentin Carina Gödecke (SPD) schickte einen Brandbrief ins Rathaus und entwarf Drohszenarien möglicher Terrorangriffe von den Gebäuden aus. Gleichzeitig meldete sie für den Landtag Interesse an dem Grundstück für einen Erweiterungsbau an.

Der Bedarf Gödecke ging noch von rund 200 neuen Büros aus, jetzt wird umfassender geplant. Kuper spricht von 400 neuen Büros. Es sollen jetzt auch beide Parkplätze von der IDR übernommen werden. Hintergrund: Büros des Landtags sind im Parlament selbst untergebracht, in der Villa Horion sowie am Fürstenwall und an der Lippestraße. Die beiden letztgenannten Standorte werden gerade aufgegeben, die Nutzer werden an der Völklinger Straße konzentriert. „Wir wollen Eigentum schaffen, um jährliche Mietkosten von fünf Millionen Euro zu sparen“, sagt Kuper. Der Bedarf an Sitzungsräumen sei in den letzten Jahren gestiegen. Gab es 2005 noch 2000 Buchungen von Sitzungssälen, waren es 2016 rund 12.000. Dies habe unter anderem mit der gestiegenen Zahl an Beratungen bei Gesetzesverfahren zu tun, auch veranstalteten die Fraktionen mehr Werkstattgespräche mit Bürgern (2011 waren es 70, 2016 dann 180).