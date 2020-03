Düsseldorfer Verein : Der Klang des finnischen Frühlings

Die Vorsitzenden Timo Snellman und Michael Giesen organisieren regelmäßig Konzerte, an denen sich auch die Mitglieder künstlerisch beteiligen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Deutsch-Finnische Gesellschaft will die Kultur Skandinaviens vermitteln.

Die Deutsch-Finnische Gesellschaft ist bundesweit einer der größten internationalen Freundschaftsvereine. Der Düsseldorfer Ableger organisiert regelmäßig die Finntreffs – zwangloses Beisammensein mit Austausch, bei dem nicht nur skandinavische Einwanderer und Menschen willkommen sind, die mit Finnen verwandt oder verschwägert sind, sondern jeder, der Interesse am nördlichen Land zeigt.

Ziel des Vereins ist es, die beiden Länder einander näherzubringen. Dazu gehört auch die kulturelle Ebene, weshalb die Deutsch-Finnische Gesellschaft regelmäßig – nicht nur zum finnischen Nationalfeiertag am 7. Dezember – Konzerte und Lesungen mit den Werken skandinavischer Künstler veranstaltet.

Am Sonntag, 29. März, gibt es ein „Konzert zum Frühling“ in der Reihe Kultur und Genuss. Elisabeth Kiefer und Liisa Hoffmann am Klavier präsentieren Rezitationen sowie Liedkompositionen unter anderem der finnischen Musiker Toivo Kuula, Oskar Merikanto.