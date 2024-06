Gewässerumbau in Düsseldorf Der Kittelbach wird schrittweise renaturiert

Bereits vor gut zehn Jahren war in der Bezirksvertretung 5 die detaillierte Planung für die Umgestaltung des Kittelbachabschnittes zwischen Niederrheinstraße und der Mündung in den Rhein vorgestellt worden. Umgesetzt wurden diese allerdings dann nicht, denn die Voraussetzungen für das Projekt änderten sich, sodass umfangreiche neue Planungen notwendig wurden. Dafür verantwortlich ist die geplante Sanierung des Rheindeiches entlang der Burgallee bis zur Straße An St. Swidbert.