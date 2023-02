Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Darum schließt der Info-Point Ukraine in Düsseldorf

Der Info-Point Ukraine am Hauptbahnhof wird zum 31. März geschlossen. „Wir sind inzwischen wieder in der Lage, die Menschen, die nach Düsseldorf kommen, in unseren regulären Einrichtungen zu beraten“, sagte Miriam Koch, Dezernentin für Integration und Kultur, am Dienstag im Sozial- und Gesundheitsausschuss. Der besondere Empfangsbereich für Flüchtlinge aus dem von Russland angegriffenen Land war Mitte März 2022 am Bertha-von-Suttner-Platz eingerichtet worden. Koch zog im Ausschuss eine erste Bilanz der Arbeit am Hauptbahnhof. Dort habe es bislang 100.000 Vorsprachen an 20 Schaltern gegeben, mehr als 10.100 Menschen seien biometrisch registriert worden. Zudem seien 23.000 E-Mails sowie 10.500 Anträge nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz von den Mitarbeitern bearbeitet worden. Den Vorschuss, den die Düsseldorfer Sparkasse auf diese Leistungen ermöglicht habe, sei zu einem Pilotprojekt für die gesamte Sparkassen-Familie geworden, betonte die Dezernentin.