Tier des Jahres Schwere Zeiten für den Igel in der Stadt

Igel leben nicht im Wald, sondern auf artenreichen Magerwiesen, in Hecken und Gehölz – doch genau diese Arten der Vegetation schwinden immer mehr. Daher sind sie inzwischen vermehrt in der Stadt anzufinden, in Parks und Gärten, teilweise auch nah am Menschen. „In vielen Gärten gibt es inzwischen kaum noch Unterschlupf oder Nahrung für Igel“, sagt Lisa Hufer. Viele legen zu viel Wert auf „Ordnung“ im Garten, mit sehr kurzem Rasen, klaren Kanten an den Hecken und keinem Laub, das einfach herumliegt. „Dabei wäre genau das von Nöten, um den Igeln ihren dringend gebrauchten Lebensraum zu bieten.“