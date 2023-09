Der Kult-Club Ratinger Hof schlägt ein neues Kapitel auf „Der Hof“ in der Altstadt feierte mit viel Livemusik seine Eröffnung

Die hell gestrichene Wand in der Nähe der Bar mit Tischen und Stühlen fällt sofort ins Auge. Auf der Bühne rockt Himitzu. Die Stimmung ist gut, der Laden voll, Jung und Alt stehen Seite an Seite. Endlich ist sie wieder am Start, die Kult-Location in der Altstadt, die von nun an unter „Der Hof“ firmiert. Dabei wäre im April fast das letzte Kapitel in der bewegten Geschichte geschrieben worden. Nach zweieinhalb Jahren mussten die Kulturbanausen Insolvenz anmelden, weil die aufgelaufenen Kosten nicht mehr eingespielt werden konnten. Im Juni luden sie noch einmal zum großen „Hof-Fest“ an der Ratinger Straße 10 ein, und Geschäftsführer Sia Ghassemi ließ durchblicken, dass es möglicherweise eine Nachfolge für den Club gäbe, die bereit sei, den eingeschlagenen Weg, wieder mehr Livekultur in die Altstadt zu bringen, weiter zu verfolgen.