Hitzeaktionsplan Düsseldorf setzt auf Information gegen Hitze

Wagt man einen Blick in die Zukunft, wird es in Düsseldorf immer wärmer – egal in welches Klimaszenario man schaut. Die Stadt Düsseldorf möchte sich auf heißere Sommer besser vorbereiten. Deshalb wird schon seit Ende 2022 an einem Hitzeaktionsplan (HPA) für die Stadt gearbeitet. Anfang 2025 soll eine finale Ausarbeitung für einen Beschluss eines solchen Planes vorliegen. Nach Angaben der Stadt laufen die Arbeiten am Projekt Plan°C wie vorgesehen.