Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf Der Hoppeditz in Gerresheim ist mit Verspätung erwacht

Er sei direkt schockverliebt gewesen in das neue Sessionsmotto „Wat et nit all jöwt“ – was es nicht alles gibt. „Denn ich staune jedes Jahr, was auf der Welt alles passiert, und auch immer wieder, wie man unser Land so regiert. Ich höre vor zwei Jahren unseren Kanzler noch sagen, wir müssen in Deutschland wieder ‚mehr Fortschritt wagen‘. Doch war das wohl bloß ein Werbeslogan, denn die Aufbruchstimmung in der Koalition ist schon längst wieder verflogen. Kindergrundsicherung, Heizungsgesetz und Asyldebatte. Es knirscht wie eine Langspielplatte“, spöttelte Bolenz in seiner Paraderolle. Das quittierten unter anderem Bezirksbürgermeisterin Maria Icking (Grüne), ihr Stellvertreter Ingolf Rayermann (CDU) und auch Bezirksvertreter Rene Falkenberg (CDU) mit mehr oder weniger zustimmenden Lächeln. Falkenberg war genauso wie Landtagsabgeordneter Marco Schmitz auch Teil des Gerresheimer Hoppeditz-Programms, standen sie doch als Mitglieder des aktiven Corps der Gerresheimer Bürgerwehr mit auf der Bühne. Unter den Feiernden auf dem gut besuchten Rathaus-Vorplatz amüsierten sich auch das Schlossgrafenpaar der Benrather Schlossnarren Christian (Rayak) und Hope (Ritterskamp).