Gastronomie in Düsseldorf Der Gastronom Giuseppe Saitta über Personal, Mehrwertsteuer und Kredite

Giuseppe Saitta ist Gastronom aus Leidenschaft. Er ist ein traditionsreicher Vertreter seiner Branche und bekannt in der Stadt – und er hat Gewicht als Düsseldorfer Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Vor 41 Jahren begann er seine Laufbahn in der Landeshauptstadt. Insofern konnte er eine in jeder Hinsicht bemerkenswerte Entwicklung beobachten. Aktuell blickt er auf seine Branche mit recht gemischten Gefühlen.