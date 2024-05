Nach einem hausinternen Zwist in Düsseldorf Der Freundeskreis des Theatermuseums ist gerettet

Die neue Freundeskreis-Chefin Sophie Sczepanek erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Das Interesse, mich ehrenamtlich in Düsseldorf zu engagieren, bestand bereits seit einigen Jahren, nur hatte ich bisher noch nicht den für mich richtigen Verein gefunden.“ Sie selbst habe 2023 die Chance gehabt, ein Musiktheaterstück (Das Tagebuch der Anne Frank von Grigori Frid) im Theatermuseum zu leiten und zu organisieren. Das Team um Museumsleiter Sascha Förster und seine Stellvertreterin Anne Blankenberg habe sie bereits durch einen Auftritt im Rahmen der MTV Music Week kennen- und schätzen gelernt. „Die Mischung von Hoch- und Popkultur, von ‚klassischer‘ Ausstellung über zeitgenössische Performance und die großartige pädagogische Arbeit, die am Theatermuseum stattfindet, finde ich wunderbar und einzigartig in dieser Form in Düsseldorf“, sagt sie.