Pläne in Düsseldorf Der Flughafen-Bahnhof soll wachsen

Der Fernbahnhof des Düsseldorfer Flughafens soll möglicherweise überbaut werden. Eine Machbarkeitsstudie dazu ist in Arbeit. Außerdem sollen mehr Intercity-Züge an dem Haltepunkt stoppen. „Wir sind in Gesprächen mit der Deutschen Bahn“, bestätigte Flughafen-Chef Lars Redeligx bei der Expo Real im Gespräch mit unserer Redaktion. Am ersten Tag der führenden deutschen Immobilienmesse verkündete der Flughafen am Mittwoch offiziell seine Innovationspartnerschaft mit dem Euref-Campus, der derzeit neben dem Fernbahnhof errichtet wird. Dessen erster, größerer Bauabschnitt soll im Spätsommer 2024 fertig werden, der zwei Bauabschnitt 2025.