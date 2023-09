Ständehaus-Treff in Düsseldorf Für Filmstar Iris Berben gibt es Pasta und Portugal

Sie gehört zu Deutschlands populärsten Schauspielerinnen und glänzt regelmäßig in anspruchsvollen Charakterrollen: Iris Berben. Sie ist auch mit 73 Jahren immer noch sehr gefragt – auch in Düsseldorf. Am kommenden Montag ist sie zu Gast beim Ständehaus-Treff im Foyer des Museums K21 am Kaiserteich. Und das Team um den Gastronomen und GCS-Caterer Georg Heimanns hat sich auch hier etwas Besonderes für den Kulinarik-Part überlegt.