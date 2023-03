Verkauf in Düsseldorf Mehr als 20 Euro pro Kilo – eine Stange Geld für den ersten Spargel

Der erste Spargel ist da, an einigen Marktständen und in Hofläden gibt es das Saisongemüse schon zu kaufen, es ist aber noch rar gesät – oder vielmehr rar geerntet. Denn für den großen Ertrag war es in den vergangenen Wochen zu kalt, sagt Nadine Mertens vom Obsthof Mertens, der unter anderem einen kleinen Bauernladen im Zooviertel betreibt. Die Spargelernte am Niederrhein sei „noch mager“, sagt Mertens. Jeweils 15 bis 20 Kilo liege derzeit auf der Theke. Die Preise sind dementsprechend hoch: Ein Kilo für Spargel erster Wahl kostet hier rund 20 Euro, andere Sortierungen liegen bei 18 Euro. Kein Grund zur Sorge, sagt Nadine Mertens. „Das fängt immer so an.“ Im vergangenen Jahr seien die Preise ähnlich hoch gewesen, die Differenz liege bei 40 Cent. Sobald es wärmer werde, der Spargel schneller wachse und das Angebot größer werde, würden die Preise sinken.