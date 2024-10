Großhalle in Düsseldorf Der Rather Dome hat eine neue Managerin

Der Rather Dome hat eine neue General Managerin: Claudia Daufenbach tritt an diesem Dienstag ihre neue Position an. Sie folgt auf Gregor Eßer, der die städtische Veranstaltungs- und Hallentochter D.Live bereits verlassen hat. Daufenbach wird die „Weiterentwicklung und Ausrichtung des Düsseldorfer Venues weiter vorantreiben“, wie es in der Mitteilung von D.Live heißt. Damit verbunden ist vor allem der Wunsch nach einer höheren Auslastung der Halle.