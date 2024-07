Parteiveranstaltungen in Düsseldorf Der Dauerstreit um Räume für die AfD

Hier eine Kundgebung unter dem Titel „Europa neu denken – Unser Land zuerst“ , da eine verkehrspolitische Diskussion namens „Rechts vor Links“. Die AfD tritt in Düsseldorf zunehmend öffentlich auf, mit groß angekündigten Parteiveranstaltungen und Themenabenden. Mal in öffentlichen Parks wie dem Hofgarten, mal in städtischen Räumen wie dem Bürgerhaus Bilk. Letzteres sorgt immer wieder für Diskussionen. Soll oder muss die Stadt der AfD öffentliche Räume vermieten? Und wie fair ist die Vergabe an politische Parteien?