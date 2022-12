Manfred Peter aus Düsseldorf Der frühere „Bürgermeister“ von Unterbach ist tot

Peter zog im Jahr 1970 mit seiner Frau Karin und Tochter Britta von Bilk nach Unterbach. Sie hatten das Karnevalsvirus schon im Blut, und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch in Unterbach aktiv wurden. 1977 trat Peter dann in den Unterbacher Tennisclub ein, war dort 37 Jahre Spieler und Mannschaftsführer. 1993 wurde er Mitglied der Jonges und 1994 der Tischgemeinschaft Pastor Jääsch. 1997 wurde Peter auf Wunsch seiner Frau Karnevalsprinz in Unterbach. Ein Jahr später war er auch Gründungs- und bis 2016 Vorstandsmitglied der Unterbacher Kulturtage. Viele Auszeichnungen folgten: 2005 erhielt Peter vom Unterbacher Kirchenchor den Chorteller, 2010 den Martinstaler der Stadt, 2015 die Ehrenauszeichnung der Bezirksvertretung 8. Den Ritter-Gumbert-Orden bekam er 2019.