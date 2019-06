Bauen in Düsseldorf : Der Boom in der Baubranche

Düsseldorf Die Unternehmen der Bauindustrie haben volle Auftragsbücher – aber auch Mühe, alle offenen Stellen zu besetzen. Viel Arbeit fließt in die Nachwuchsgewinnung, sogar mit einem Multimedia-Bus, der Schüler begeistern soll. Genervt ist die Branche von alten Vorurteilen.

Sie würden zu spät fertig und überschritten dabei natürlich die geplanten Kosten: „Im Tatort wird das bis heute gerne so gezeigt, und in einigen Köpfen ist das nach wie vor das Image unserer Branche“, sagt der Geschäftsführer des Bauindustrieverbandes NRW, Siegfried Steuer. Zutreffend seien solcherlei Vorurteile freilich nicht, prominente Problem-Projekte wie der Berliner Flughafen oder die Elbphilharmonie prägten aber leider zumindest teilweise das öffentliche Bild: „Natürlich gibt es aber in Berlin und Hamburg und selbstverständlich in Düsseldorf viele tolle Projekte, die architektonisch spannend sind und die im geplanten Zeit- und Kostenrahmen abgewickelt werden.“ Das betonen er und andere Branchenvertreter auch deshalb, weil sie gerade so besonders im Fokus stehen: Die Branche boomt wie nie zuvor, aber auch die Preise steigen, ebenso die Wartezeiten.