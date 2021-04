Serie Parkcheck : Lustwandeln im Benrather Schlosspark

Düsseldorf In der kurfürstlichen Anlage aus dem 18. Jahrhundert gibt es viel zu entdecken. Derzeit ist es die Magbolienblüte am Haupthaus. Der Spielplatz ist allerdings eher etwas für kleinere Kinder. Die Stiftung bietet auch ein neues to-go-Angebot.

Auch wenn erst an Pfingsten der Benrather Schlosspark mit 88.000 Pflanzen, 32.000 Blumenzwiebeln und 54.000 Frühlingsblumen bepflanzt wird, muss man als Spaziergänger derzeit keine Sorge haben, dass nichts blüht. Magischer Anziehungspunkt ist die Blüte der Magnolien, die in ihrem zarten Rosa wunderbar mit der Farbe des Haupthauses des Schlosses, dem Corps de Logis, korrespondieren. Kaum ein Fotohandy bleibt bei diesem Anblick in der Tasche. In der 63 Hektar großen Park-Anlage gibt es vieles zu entdecken, oder man setzt sich einfach auf eine Bank. Anders als in vielen anderen Schlossparks ist der Eintritt in Benrath frei.