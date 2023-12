„Hinter verschlossenen Türen“ Der Anti-Spionage-Saal des Oberlandesgerichts

Das Oberlandesgericht an der Cecilienallee ist einen Besuch wert – zumindest, wenn man nicht gerade im Konflikt mit der Justitia steht. Doch nicht nur unter Juristen gilt das Gerichtsgebäude als eines der schönsten seiner Art in ganz Deutschland.Kostenpflichtiger Inhalt Das liegt vor allem an der neubarocken Innenarchitektur, mit der das 113 Jahre alte Gebäude während der Kaiserzeit gebaut wurde. Die zeigt sich in der mit Rotunden versehenen Eingangshalle, aber auch in vielen Räumlichkeiten des Gerichts, die optisch noch immer dem historischen Erbauungsstil entsprechen.