Spielplätze in Düsseldorf Wo Kinder noch Abenteuer erleben können

Er heißt zwar Abenteuerspielplatz Oberkassel (ASP), aber eigentlich liegt die 10.000 Quadratmeter große Anlage am Brüggener Weg 8 und somit in Niederkassel. Aber das dürfte den Kindern und Jugendlichen, die dort eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten vorfinden, völlig egal sein. Seit 50 Jahren gibt es den Spielplatz, und das wird am Wochenende gefeiert.