Abriss in Düsseldorf : Denkmalwert der Brause muss geprüft werden

Abriss in Düsseldorf

Am 22. November 2019 wurden große Teile der Brause abgerissen. Anschließend hielten frühere Nutzer eine Mahnwache. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Leiterin der Unteren Denkmalschutzbhörde stoppte den Abriss der Brause Ende November.

Groß war das Entsetzen bei Stadt und Politik, als der neue Eigentümer der früheren Tankstelle an der Bilker Allee am 22. November mit dem Abriss-Bagger anrückte. Ein Großteil des Gebäudes, das viele Jahre Sitz der Brause war, lag bereits in Schutt und Asche, als Svenja Schrickel, Leiterin des Instituts für Denkmalpflege, die Abriss-Arbeiten stoppte und die Baustelle stilllegte. Grund dafür war, dass die Untere Denkmalbehörde gerade prüfte, ob die Tankstelle nicht doch erhaltenswert war. Wieso es doch zum Abriss kam und wie es weitergeht mit der alten Tankstelle, darüber haben wir mit Svenja Schrickel gesprochen.