Düsseldorfer Brückenfamilie : Zwei Düsseldorfer Brücken bald neu unter Denkmalschutz?

Düsseldorf Das Amt für Denkmalpflege im Rheinland hat bei der Bezirksregierung für zwei Rheinbrücken den Eintrag in die Denkmalliste beantragt. Ein weiteres Bauwerk ist bereits geschützt worden.

Die Theodor-Heuss-Brücke ist die älteste der drei genannten – sie überspannt bereits seit den 1950er Jahren in Düsseldorf den Rhein. Die Rheinkniebrücke wurde 1969 in Betrieb genommen, die Oberkasseler Brücke zunächst 1973 und dann – nach ihrer spektakulären Verschiebung – am neuen Standort 1976.

Bauprojekte in Düsseldorf : 218 neue Wohnungen am Sonnenpark

Neben der technikgeschichtlichen Bedeutung gebe es aber noch weitere Gründe für eine Eintragung der Brücken in die Denkmalliste. So habe Friedrich Tamms renommierte Ingenieure wie Fritz Leonhardt in das Projekt eingebunden, die er seit seiner Tätigkeit für die Reichsautobahn während der Zeit des Nationalsozialismus kannte. Die Brückenplanung stehe so auch für die Kontinuität von NS-Karrieren in der jungen Bundesrepublik. „In ihrer Gesamtheit bezeugen die Brücken darüber hinaus den weitgehenden Umbau Düsseldorfs zur autogerechten Verwaltungsmetropole in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht zuletzt hat die Brückenfamilie mit ihren Schrägseilen und Pylonen von über 100 Metern Höhe bis heute stadtbildprägende Wirkung.“