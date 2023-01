Stimmung in der Düsseldorfer Wirtschaft „Düsseldorf droht ein gewaltiger Wohlstandsverlust“

Theoretisch sind Unternehmer optimistische Menschen, die in noch so großen Krisen immer auch Chancen sehen – und an bessere Zeiten glauben. Praktisch aber glaubt aktuell kein Düsseldorfer Betrieb daran, dass 2023 ein besseres Jahr wird. Jeder dritte dagegen befürchtet, dass es (noch) schlimmer wird alsKostenpflichtiger Inhalt vergangenes Jahr. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des „Düsseldorfer Konjunkturmonitors“, einer jährlichen Umfrage unter den lokalen Unternehmen.