Rheinbahn rechnet mit massiven Behinderungen im ÖPNV : Demos bringen bei Bus und Bahn viele Einschränkungen

Auf vielen Straßenbahn- und Statdbahn- sowie Buslinien wird es am Samstag zu Behinderungen kommen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zehntausende Demonstranten werden am Samstag in der Innenstadt erwartet. Weil die Zugwege auch Bus- und Bahnlinien kreuzen, wird es zu Sperrungen kommen. Betroffen sind nahezu alle Straßenbahn- und Stadtbahnlinien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Wegen der hohen Zahl an angemeldeten Demonstrationen am Samstag in Düsseldorf müssen auch Bus- und Bahnnutzer ab dem Mittag bis in den frühen Abend mit massiven Einschränkungen rechnen. Wann und für wie lange es genau Einschränkungen für Buslinien sowie Stadt- und Straßenbahnen geben wird, kann die Rheinbahn derzeit nicht sagen. Sicher ist, dass es kurzzeitige Sperrungen auf den Linienwegen der 701 und 704 sowie den Linien U74, U76, U77 und U79 geben wird. „Unsere Verkehrsmeister versuchen, diese so kurz wie möglich zu halten“, sagte eine Rheinbahn-Sprecherin.

Ob auch die Wehrhahnlinien wie in den Vorwochen betroffen sein werden, kann die Rheinbahn derzeit nicht abschätzen. Die von den Demo-Anmeldern mit der Polizei abgestimmten Zuwege lassen momentan den Schluss zu, dass es dort diesesmal nicht zu einer Unterbrechung kommen könnte. Die Gegner der Impfpflicht, die den Gleisweg in der Vergangenheit in Bilk kreuzten, demonstrieren an diesem Samstag im Rheinpark.