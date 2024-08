Schutz der Meere Darum fordern Demonstranten die Freilassung von Paul Watson

Zu den rund 30 Demonstranten gehört an diesem Nachmittag auch Melanie Klein von der „Captain Paul Watson Foundation Germany“. Sie ist schockiert über der Festnahme des 73-Jährigen. Nach wie vor werde das internationale Walfangverbot torpediert und unterlaufen, meint sie. In dieses Bild passe auch die aktuelle Aktion in Grönland. „Wir lassen uns aber nicht entmutigen und werden unsere Kampagnen gegen die Nationen, die nach wie vor Wale fangen, fortsetzen“, sagt sie. In Kooperation mit anderen nationalen Verbänden seien derzeit zwei Schiffe im Einsatz. „Eine deutsche und eine britische Crew sind dabei“. Dabei gehe es auch um den Schutz der Grindwale rund um die Faröer-Inseln. „Wir werden weiter gegen die ,Bloody Fjords‘ in dieser Region kämpfen“, sagt Klein.