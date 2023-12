Demonstrationen in Düsseldorf 500 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Kundgebung

Zunächst hatte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht eine Beschwerde der Organisatoren gegen diese Regelung abgelehnt, die Entscheidung der Düsseldorfer Richter wurde jedoch erst wenige Minuten vor dem Beginn des Protestmarsches durch das Oberverwaltungsgericht in Münster gekippt. Diese kurzfristige Entscheidung löste einige Unklarheiten zwischen Demonstranten und den Polizeikräften vor Ort aus, so, dass der Zug erst um etwa 15.20 Uhr aufbrechen konnte. Im Vorfeld hatten die Organisatoren darauf hingewiesen, dass gewisse Aussagen, etwa die Parole „From the river to the sea – Paestine will be free“ sowie die Zeichen und Ausrufe islamistischer Organisationen verboten seien, woran sich die Teilnehmer hielten. „Wir arbeiten hier für den Frieden, nicht für den Krieg“, so die Veranstalter. Das Ziel der Demonstration sei eine Koexistenz eines Staates Palästina neben Israel.