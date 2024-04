Protest gegen das Versammlungsgesetz Demonstranten wollen nach Polizeikessel-Urteil weiter klagen

In zwei Fällen war die Einkesselung jedoch rechtswidrig, so das Gericht. Die beiden Demonstranten waren nicht als Störer aufgefallen und hatten sich am Rand des Geschehens aufgehalten. Das hätten die Polizeikräfte erkennen müssen, so das Urteil. Dazu gehört auch Gizem Koçkaya, Sprecherin des Bündnisses, das die Demo organisiert hat. „Die Polizei hat versucht, meine Arbeit als Pressesprecherin des Bündnisses zu kriminalisieren, indem sie mir gewalttätige Störungen unterstellt hat, obwohl nichts davon zutraf“, so Koçkaya.