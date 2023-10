Protest in Düsseldorf Demonstranten wollen Hecken oder Zebrastreifen für die Schadowstraße

Ähnliche Ideen hatte auch Jan-Philipp Holthoff, Beisitzer im Vorstand ADFC Düsseldorf. „Mein Wunsch wären Blumenkübel, Bänke oder Hecken als Barriere, die würden die Straße auch optisch aufwerten“, sagte er. Und weiter: „Es ist wichtig, dass die Radspur klar und auch intuitiv erkennbar ist. Schilder helfen hier nicht viel, denn niemand achtet in so einem belebten Bereich auf Schilder.“ Die Sichtbarkeit stand auch für Humpert-Kalb und Hoop im Vordergrund. „Die Radspur sollte taktil und auch farblich wahrnehmbar gekennzeichnet werden“, so Hoop. „Behinderte brauchen klare Farben, um Dinge deutlich erkennen zu können. Und für Rollstuhlfahrer sollte sie gut händelbar sein, damit diese sicher über die Straße kommen.“ Nötig sei auch, die Blindenmarkierung farblich sichtbarer zu machen. Als Zwischenlösung wünschten sich die Demonstranten, dass die Fahrradsymbole oder auch die komplette Spur farblich hervorgehoben werden.