Bei Reden von FDP-Chef Lindner und Strack-Zimmermann Demonstranten stören FDP-Wahlkampfabschluss in Düsseldorf

Strack-Zimmermann und Lindner betonten, wie wichtig die Europawahl und das Aufstehen gegen rechtsextreme Parteien an diesem Sonntag seien. „Vor fünf Jahren war die Europawahl wichtig. In diesem Jahr ist sie existenziell, denn wir können nur gemeinsam Frieden, Freiheit und Wohlstand verteidigen“, sagte Lindner. Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann betonte: „Europa ist etwas Kostbares, was es zu schützen gilt. Lassen Sie die Feinde, die dieses Europa kaputtmachen wollen, nie erfolgreich sein. Bitte gehen Sie zur Wahl.“