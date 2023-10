Pro-palästinensische Versammlung mit 6900 Teilnehmern Demonstranten richten sich direkt gegen Düsseldorfs Oberbürgermeister

Den Straßenverkehr und den Handel in Düsseldorf versetzte die Versammlung zeitweise in einen Ausnahmezustand. Die Demonstranten zogen ab 14 Uhr vom Hauptbahnhof über die Friedrich-Ebert-Straße und die Oststraße bis zur Königsallee, die sie auf und abliefen. Über die Graf-Adolf-Straße ging es schließlich zur Schlusskundgebung am Landtag. Die Straßen waren während des Aufzugs gesperrt, in den Nebenstraßen staute sich der Verkehr, auch der Nahverkehr war stellenweise betroffen.