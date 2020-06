Verkehr in Düsseldorf : Demonstranten fordern Radweg-Anschluss am Worringer Platz

Am Worringer Platz wurde ein Fahrradweg aufgeklebt. Die Demonstranten wollten damit auf die Verkehrssituation aufmerksam machen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Stadtmitte Das „Bündnis Mobilitätswende Düsseldorf“ hat am Samstag für zwei Stunden einen Pop-up-Radweg am Worringer Platz markiert. Damit wollen die Aktivisten auf die Verkehrssituation an dem Unfallschwerpunkt aufmerksam machen.

Stark trommellastige südamerikanische Rhythmen brachten bei angenehmen Temperaturen sommerliche Stimmung an den Worringer Platz. Doch nur den wenigsten Menschen an einem der meist benutzten innerstädtischen Verkehrsknotenpunkte war zum Feiern zumute. Die Samba-Gruppe war eher der akustische Aufhänger, um auf die Gestaltungsprobleme des Platzes aufmerksam zu machen.

„Es gibt ja Überlegungen, den Worringer Platz neu zu gestalten. Das muss aber dann als Gesamtkonzept inklusive Verkehrsführung für Autos, Radfahrer und Fußgänger passieren“, fordert Thomas Eberhard-Köster. „Es gibt viele Orte in Düsseldorf, an denen die Misere der Verkehrspolitik vergangener Jahrzehnte deutlich zutage tritt. Der Worringer Platz ist ein hervorragendes schlechtes Beispiel.“

Thomas Eberhard-Köster ist Aktivist bei der Gruppe Attac Düsseldorf und organisierte die Demonstration unter der Devise „Stadt für Menschen, statt für Autos!“ mit. Neben dem Netzwerk Attac, das sich den Leitsatz „Mensch und Natur vor Profit“ auf die Fahne geschrieben hat, sind in dem „Bündnis Mobilitätswende Düsseldorf“ auch der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), Greenpeace, Aufstehen und die Naturfreunde jeweils mit ihren lokalen Organisationsstrukturen vertreten.

So wurde für zwei Stunden auch ein „temporärer Pop-up-Radweg“ auf der Kölner Straße entlang des Worringer Platzes aufgebaut, um auf die gewachsene Bedeutung des Fahrradverkehrs aufmerksam zu machen. Es gibt zwar eine Radfahrspur auf der Kölner Straße doch die bricht an der Kreuzung mit der Karlstraße weg, nur um hinter dem Worringer Platz fortgeführt zu werden. „Wir wollen der kommunalen Politik Mut zur Verkehrswende machen. Es passiert zwar etwas, aber das ist alles viel zu zögerlich“, so Eberhard-Köster. „Infrastrukturell müsste viel mehr in einem viel kürzeren Zeitraum passieren. Der entscheidende Punkt ist, man muss den Mut aufbringen, den Autoverkehr einzuschränken.“

Auch ein Blick in die Unfallstatistik beweist, dass die Verkehrsführung am Worringer Platz verbesserungswürdig ist. Im Jahr 2019 wurden hier 128 Unfälle registriert. Damit ist der „Worringer“ nach dem Mörsenbroicher Ei (149 Unfälle) und dem Nordstern (139) der Unfallschwerpunkt Nummer drei in Düsseldorf.