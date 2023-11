Rammstein-Frontmann trat solo auf Demonstration vor Konzert von Till Lindemann in Düsseldorf

Ein 21 Jahre alter Student, der seinen Namen nicht nennen wollte, stand vor der Halle und versuchte, noch zwei Karten für das Konzert zu verkaufen. Eine weitere Karte hatte er bereits über eine Internet-Verkaufplattform los werden können. „Ich habe die Tickets zusammen mit meinen Freunden am 7. Mai gekauft, direkt am ersten Tag, als sie auf dem Markt waren“, verriet er. „Aber nachdem, was den Sommer über passiert ist, wollen meine Freunde und ich Lindemann nicht mehr supporten.“