Nach den Protesten in Düsseldorf Demo-Veranstalter haben besondere Idee für die kreativen Plakate

Die Kreativität der Menschen wollen die Demo-Anmelder würdigen, indem die Schilder und Plakate an einem Tag am Düsseldorfer Rheinufer ausgestellt werden. Angedacht ist der Sonntag nach Karneval, der 18. Februar. Auch weitere Demonstration sind im Gespräch: vor der Europawahl, die am 9. Juni stattfindet, sowie am 1. September – an diesem Datum ist Antikriegstag, zudem finden die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen statt.