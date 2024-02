Nach der Großdemo in Düsseldorf Die Demo-Schilder-Show am 18. Februar steht jetzt fest

Die Demonstration am 27. Januar hat ein beeindruckendes Zeichen gegen den Rechtsextremismus gesetzt. Auf rund 100.000 schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer, die nach einem Umzug durch die Stadt auf den Oberkasseler Rheinwiesen zusammenkam, um den Rednern bei der Kundgebung zuzuhören. Jetzt soll tatsächlich eine Idee umgesetzt werden, die die Organisatoren kurz nach der Demo besprochen haben: Am Sonntag nach Karneval, also am 18. Februar, sollen die Düsseldorfer und natürlich auch Demo-Teilnehmer von außerhalb ihre Plakate und Schilder am Rheinufer ausstellen können.