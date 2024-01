Pläne in Düsseldorf Demo-Organisatoren planen weitere Aktionen

Die größte Demonstration in der Düsseldorfer Stadtgeschichte soll nicht folgenlos bleiben. Die Organisatoren und die Stadtspitze setzen auf eine weitere Mobilisierung und Sensibilisierung der bürgerlichen Mitte sowie auf eine engagierte und auch bessere Politik. Die Kreativität der Menschen wollen die Demo-Anmelder würdigen, indem die Schilder und Plakate an einem Tag am Düsseldorfer Rheinufer ausgestellt werden. Angedacht ist der Sonntag nach Karneval, der 18. Februar. Auch weitere Demonstration sind im Gespräch: vor der Europawahl, die am 9. Juni stattfindet, sowie am 1. September – an diesem Datum ist Antikriegstag, zudem finden die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen statt.