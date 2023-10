Verkehr in Düsseldorf Fußgänger wollen gegen Radweg auf Schadowstraße demonstrieren

Die Schadowstraße ist nach ihrem Umbau bis zur Kreuzung mit der Tonhallenstraße eine Fußgängerzone geworden. In der Mitte befindet sich allerdings eine Radspur, die von den meisten Passanten nicht als solche wahrgenommen wird. In der Folge ist es schon oft zu brenzlichen Situationen gekommen; im Sommer 2022 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radler und einem Kind. Kritisiert wird vor allem die mangelhafte Erkennbarkeit des Radweges, der zwar durch Schilder und auf dem Boden aufgebrachte Piktogramme markiert ist, aber nicht farblich abgesetzt. Zwischenzeitlich gab es Forderungen, das Radfahren dort ganz zu verbieten. Die FDP machte Schlagzeilen mit dem (später zurückgezogenen) Antrag, den Radfahrern in diesem Bereich ein Tempolimit zu verordnen.