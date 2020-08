Nach umstrittenem Einsatz : Demo gegen Polizeigewalt - deutlich weniger Teilnehmer als erwartet

Düsseldorf Ein umstrittener Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt hatte für heftige Debatten gesorgt. Zu einer Demonstration am Mittag hatten die Veranstalter 5000 Teilnehmer angekündigt, doch etwa 120 sind bisher gekommen.

Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in Düsseldorf soll am Samstag ein Protestmarsch durch die Innenstadt ziehen. Die Demonstration sollte laut Veranstalter um 13 Uhr am Landtag beginnen, anschließend sollen die Teilnehmer über Königsallee und Heinrich-Heine-Allee durch die Innenstadt ziehen und wieder am Landtag enden. Weil nur zögerlich Teilnehmer dazustießen, wurde die Sammlungsphase bis 15 Uhr verlängert.