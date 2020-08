Nach umstrittenem Einsatz in Altstadt : Demonstration gegen Polizeigewalt in Düsseldorf geplant

Vergangenen Samstag war ein 15-Jähriger von einem Polizisten mit dem Knie am Kopf auf dem Boden fixiert worden. Foto: Twitter

Düsseldorf Am Samstag wollen Demonstranten wegen des Polizeieinsatzes gegen einen 15-Jährigen in der Altstadt auf die Straße gehen. Der Anmelder spricht von „brutalem und unverhältnismäßigem“ Vorgehen. Die Ermittlungen sind derweil noch nicht abgeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Demonstranten wollen am Samstag in Düsseldorf gegen Polizeigewalt protestieren. Auslöser ist der Einsatz in der Altstadt am Wochenende, bei dem ein Polizist einen 15-Jährigen bei der Festnahme mit dem Knie auf den Kopf gedrückt hatte. Ein Video des Vorfalls sorgte für Empörung in den sozialen Medien, auch, weil die Pose an die Ermordung des US-Amerikaners George Floyd durch einen Polizisten erinnerte.

Anmelder der Demonstration, die um 14 Uhr am Hauptbahnhof beginnen soll, ist der Verein „Zukunft Plus“, der sich für mehr gesellschaftliche Partizipation für Migranten einsetzt. Die Polizei bestätigt die Anmeldung, 2000 Besucher werden erwartet. Der Zug soll bis zum Burgplatz laufen.

Vorstand Karima Benbrahim schreibt in einer Stellungnahme, der Verein sei „zutiefst erschrocken über die brutale und unverhältnismäßige Polizeigewalt“. Dem Opfer gelte „tiefstes Mitgefühl“. Der Verein wirft der Polizei vor, es handele sich nicht um einen Einzelfall, auch aus anderen Städten würden schwerwiegende Fälle von Polizeigewalt gegen „Minderjährige of Color“ berichtet. In der Tat machten zuletzt Videos von einigen Vorfällen in den sozialen Medien die Runde.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Umstrittener Einsatz in Düsseldorf : Was die Polizei darf und was nicht