Auftragsschwund bei Betrieben „Dem Handwerk droht ein Abwärtssog“

Die Zeiten, in denen sich Handwerksbetriebe vor lauter Aufträgen kaum retten können, sind bald vorbei. Das war die herbstlich-melancholische Kernbotschaft der Düsseldorfer Handwerkskammer, als sie am Donnerstag ihr Konjunktur-Herbstgutachten verkündete. Kammer-Präsident Andreas Ehlert brachte es mit ernster Miene und warnroter Krawatte auf den Punkt: „Dem Handwerk an Rhein, Ruhr und Wupper droht ein Abwärtssog aus stagnierenden Umsätzen, sinkender Beschäftigung und Stillstand bei den Investitionen.“ Wir zeigen die vier wichtigsten Erkenntnisse aus dem Lagebericht für den Kammerbezirk Düsseldorf.