Von Polizei an Reise nach Erbil gehindert : Delegation der Linken offenbar stundenlang in Düsseldorf festgehalten

Delegation der Linken offenbar stundenlang in Düsseldorf festgehalten

Von Polizei an Reise nach Erbil gehindert

Blick in die Haupthalle des Düsseldorfer Flughafens (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Berlin Am Düsseldorfer Flughafen ist es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen: Eine Delegation der Linkspartei ist nach eigenen Angaben von der Bundespolizei von einer geplanten Reise nach Erbil im nordirakischen Kurdengebiet abgehalten worden.

Wie die Hamburger Linken-Fraktionsvize Cansu Özdemir am Samstag den Sendern WDR und NDR sagte, wollte sie mit einer Gruppe von etwa 20 Mitreisenden in die Hauptstadt des autonomen Kurdengebietes fliegen.

Dem WDR sagte Özdemir, die Gruppe sei ohne Rücksicht auf ihren Abgeordnetenstatus "mehrere Stunden in einem Raum ohne Fenster" auf dem Flughafengelände festgehalten worden. Ihnen seien die Reisepässe abgenommen und sie seien stundenlang befragt worden. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.

Die Co-Fraktionschefin der Linken in Hamburg, Sabine Boeddinghaus, sagte dem NDR: "Wir sind fassungslos darüber, dass deutsche Sicherheitsbehörden eine politische Delegation mit gewählten Abgeordneten wie Schwerkriminelle behandeln und an der Ausreise hindern - ohne nachvollziehbare Rechtsgrundlage. Die Hamburger Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.