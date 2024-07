Quartier in Düsseldorf Erster Büromieter für Deiker Höfe – Wirtschaftsprüfer ziehen auf 2000 Quadratmeter

Zwar sei das Gebäude gut sichtbar, aber weder so eng an den Flughafen angebunden wie die „Airport City“, noch so nah am Zentrum wie der Kennedydamm mit seinen vielen Neubauprojekten. Im Ergebnis sei es schwierig, Neuansiedler zu Mieten von gut 22 Euro pro Quadratmeter zu gewinnen. Dieser Betrag liegt oberhalb der aktuellen Düsseldorfer Durchschnittsbüromiete.