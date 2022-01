Diskussion in Düsseldorf : Deichwächter mit klarem Veto beim Thema Deichgaragen

Düsseldorf Um im Linksrheinischen die Parkplatznot zu mindern, hatte Bezirksbürgermeister Rolf Tups (CDU) die umstrittenen Deichgaragen ins Spiel gebracht. Jetzt kam die erwartete Reaktion der Deichwächter.

Der Bezirksbürgermeister befürwortet die Verkehrswende, doch das Parkplatzproblem werde in naher Zukunft trotzdem nicht gelöst werden. „Wir werden das Auto nicht abschaffen können“, sagt Tups, der deshalb den Bau von Quartiersgaragen vorgeschlagen hat – auch in Nähe des Rheins. Allerdings soll nicht derartig in die Natur eingegriffen werden, dass im Linksrheinischen die Gefahr etwa bei Hochwasser steigt.

„Wir Deichwächter sind nicht grundsätzlich gegen Quartiersgaragen – falls der Bedarf nachgewiesen wird. Zweifel sind allerdings angebracht. In der Tiefgarage am Barbarossaplatz sind zum Beispiel noch reichlich Dauerstellplätze frei“, heißt es in dem Schreiben der Deichwächter. Sie sprechen sich vehement gegen den Bau von Quartiersgaragen direkt am Rhein im für Düsseldorf so wichtigen Deich und Deichvorland aus. Die Deichwächter weiter: „Wir sind sicher, dass sich keine Mehrheit für ein Projekt finden lässt, das so kurz nach dem schrecklichen Hochwasser im vergangenen Sommer vorsieht, Löcher in die Oberkasseler Deiche zu buddeln, um dort Autos abzustellen.“ Johanna Baumgartner-Knoefel und Johann Brück kündigten gleichzeitig an, dass sie von ihrer Meinung nicht abrücken werden, unabhängig von „vermeintlich sicheren bautechnischen Maßnahmen. Die Rheinwiese und der Deich dürfen nicht angetastet werden“.