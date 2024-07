„Lass dich überwachen“ im ZDF DEG-Sprecher wird plötzlich Star in Böhmermann-Show – und bekommt eigenen Song

All das war in dem Moment schon schwer zu glauben, erzählt Feldmann kurz vor der Ausstrahlung im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch für das große Finale der Sendung hatten sich Böhmermann und sein Team etwas ganz besonders überlegt: BAP-Sänger Wolfgang Niedecken, die Sänger Bosse und Max Mutzke und Sebastian Krumbiegel von den Prinzen performten ein auf Feldmanns Leben geschriebenes Lied. „Ich konnte das in dem Moment alles gar nicht realisieren, erst im Nachhinein wurde mir bewusst, was da eigentlich gerade passiert ist.“ Als Erinnerung haben ihm seine Kinder den Song geschenkt. Denn das Besondere war, dass der Text auf sein Lieblingslied von Bruce Springsteen, „Dancing in the Dark“, gedichtet wurde.