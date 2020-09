Der Sound des Düsseldorfer Eishockeys : DEG-Soundbox mit witzigem Inhalt

Die Kölner Haie gegen die DEG 2019 in der Lanxess-Arena. Auch die Haie bekommen freche Parolen auf der neuen Soundbox ab. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Es gibt ein neues Gerät mit frechen Parolen gegen Köln und „Tor-Ekstasen“. Dabei kommen die Eishockey-Cracks zu Wort, Die Toten Hosen, aber auch Fans.

Am vergangenen Freitag wäre der reguläre Auftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewesen. Dieser wurde bekanntermaßen wegen Corona verschoben. Da die Düsseldorfer EG ihren Fans in diesen Tagen kein Eishockey bieten kann, hat sie sich laut eigenen Angaben nun eine „charmante, akustische Ersatzbefriedigung“ ausgedacht: die DEG-Soundbox.

Das Gerät bietet 16 lustige und emotionale Geräusche rund um die DEG: „Tor-Ekstasen“ sollen dabei sein. Wie zu erwarten, gibt es Parolen gegen die Kölner Konkurrenz, „schöne Singsänge, allgemeines Durchdrehen und sinnvoll-glückliches Grölen“ und mit „Hier kommt die DEG“ auch Gesang der Toten Hosen. Der Frontsänger Campino setzt noch einen obendrauf mit einem Gruß namens „Karneval am Brehmplatz“.

DEG-Fan Patrick Strock hatte 2019 in der Verlängerung des sechsten Viertelfinales gegen die Augsburger Panther sein Handy eingeschaltet. In der Aufnahme hört man sein Bibbern und Flehen und schließlich seinen ekstatischen Jubel über den Siegtreffer von Jaedon Descheneau. Schuss- und Pfostenklänge sind auch drauf. Im „Trash-Talk“ namens „Ich kenn dich nicht“ unterhält sich Daniel Kreutzer mit Björn Krupp. Den Sound des Eishockeys gibt es mit „Kufenkratzen + Pfostenschuss“. Andre Scheidt ruft in der Soundbox den Fans zu: „Wunderkerzen an“.